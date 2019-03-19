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Пензенских музыкантов приглашают стать участниками рок-фестиваля

19 марта в 12:13 162 просмотра
(0+), который проходил на творческой площадке киноконцертного зала «Октябрь».

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В Пензе завершился второй тур рок-фестиваля (0+), который проходил на творческой площадке киноконцертного зала «Октябрь».

Выступления музыкантов разделили на два блока — электрический и акустический. Лучшие артисты представят свое творчество на центральной площадке Дня России и Дня города. Также двум группам по итогам каждого тура вручают сертификат на студийную съемку.

Сейчас принимаются заявки на финальный отборочный концерт, который пройдет в конце апреля (0+).

«Мы приглашаем музыкантов участвовать в нашем фестивале. Это хорошая возможность презентовать свой коллектив. Заявки ждем на электронную почту mkogroup@yandex.ru или kirova39pnz@yandex.ru. Все возникающие вопросы можно задать по телефону 560−803», — сообщили организаторы фестиваля.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/priglashaem_muzykantov_prinyat_uchastie_v_rok_festivale/

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