Пензенских музыкантов приглашают стать участниками рок-фестиваля

В Пензе завершился второй тур рок-фестиваля (0+), который проходил на творческой площадке киноконцертного зала «Октябрь».

Выступления музыкантов разделили на два блока — электрический и акустический. Лучшие артисты представят свое творчество на центральной площадке Дня России и Дня города. Также двум группам по итогам каждого тура вручают сертификат на студийную съемку.

Сейчас принимаются заявки на финальный отборочный концерт, который пройдет в конце апреля (0+).

«Мы приглашаем музыкантов участвовать в нашем фестивале. Это хорошая возможность презентовать свой коллектив. Заявки ждем на электронную почту mkogroup@yandex.ru или kirova39pnz@yandex.ru. Все возникающие вопросы можно задать по телефону 560−803», — сообщили организаторы фестиваля.