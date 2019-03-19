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В России могут вернуть сезонный перевод времени

19 марта в 12:22 158 просмотров
, с которым ознакомились «Известия», разместили 19 марта.

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Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. Документ, с которым ознакомились «Известия», разместили 19 марта.

Отмечается, что закон будет выполняться «путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад». Автор пояснил, что проект разработан для более благоприятной системы исчисления времени, которое позволит гражданам более эффективно пользоваться светлым временем суток.

Депутат подчеркнул, что на данный момент в большинстве регионов страны слишком ранние рассветы и закаты, что вызывает у населения недовольство.

Напомним, в России смену летнего и зимнего времени прекратили в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время.


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