Количество съеденных в день яиц прямо пропорционально риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Такой вывод делают авторы публикации в The New York Times .

Как сообщают «Вести.Ru», споры о пользе и вреде яиц из-за содержания в них холестерина ведутся давно. Например, ученые выяснили, что потребление одного яйца в день снижает риск развития диабета второго типа. Но в новом исследовании, результаты которого изложены в статье, доказывается, что есть яйца вредно.

Исследователи рассмотрели данные шести экспериментов, в которых приняли участие почти 30 тысяч человек. Наблюдение за их рационом и состоянием здоровья вели более 17 лет. В результате установлено, что при дополнительных 300 миллиграммах холестерина в дневном рационе риск сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности) возрастал на 17%, а риск преждевременной смерти — на 18%.

В желтке одного яйца содержится примерно 185 миллиграммов холестерина, и два яйца в день — это предел. Даже дополнительные пол-яйца в меню повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск ранней смерти — на 8%.