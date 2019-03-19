Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень

В судебно-биохимической лаборатории Пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в марте 2019 года появился новый, высокоточный, позволяющий провести анализ по нескольким десяткам параметров, биохимический автоматический анализатор.

В пресс-службе областного минздрава пояснили, что исследования, которые будут проводить на этом приборе, позволяют выяснить дополнительную информацию о наступлении смерти, включая постановку диагноза.

Отмечается, что анализатор имеет высокую производительность и может выполнять до 100 тестов в час.

«Процесс полностью автоматизирован, что не только сократило время проведения анализов и позволило повысить качественные характеристики исследований, но и существенно облегчило работу лаборантов», — добавили в пресс-службе.

В минздраве также подчеркнули, что внедрение биохимического исследования с помощью автоматического анализатора позволило вывести судебно-медицинскую практику региона на новый уровень.