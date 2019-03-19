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Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень

19 марта в 12:41 114 просмотров
, высокоточный, позволяющий провести анализ по нескольким десяткам параметров, биохимический автоматический анализатор.

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В судебно-биохимической лаборатории Пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в марте 2019 года появился новый, высокоточный, позволяющий провести анализ по нескольким десяткам параметров, биохимический автоматический анализатор.

В пресс-службе областного минздрава пояснили, что исследования, которые будут проводить на этом приборе, позволяют выяснить дополнительную информацию о наступлении смерти, включая постановку диагноза.

Отмечается, что анализатор имеет высокую производительность и может выполнять до 100 тестов в час.

«Процесс полностью автоматизирован, что не только сократило время проведения анализов и позволило повысить качественные характеристики исследований, но и существенно облегчило работу лаборантов», — добавили в пресс-службе.

В минздраве также подчеркнули, что внедрение биохимического исследования с помощью автоматического анализатора позволило вывести судебно-медицинскую практику региона на новый уровень.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/4826/

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