Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень

В пресс-службе областного минздрава пояснили, что исследования, которые будут проводить на этом приборе, позволяют выяснить дополнительную информацию о наступлении смерти, включая постановку диагноза.
Отмечается, что анализатор имеет высокую производительность и может выполнять до 100 тестов в час.
«Процесс полностью автоматизирован, что не только сократило время проведения анализов и позволило повысить качественные характеристики исследований, но и существенно облегчило работу лаборантов», — добавили в пресс-службе.
В минздраве также подчеркнули, что внедрение биохимического исследования с помощью автоматического анализатора позволило вывести судебно-медицинскую практику региона на новый уровень.