Он предлагает создать условия вещания в кабельных сетях для муниципальных телеканалов. Механизм аналогичен так называемой «21 кнопке», которую выделили для общедоступных региональных каналов. Мнением по этому поводу с порталом «Кабельщик» поделился генеральный директор пензенского ТК «Экспресс» Степан Парфенов.

«Существует несколько позиций, которые отстаивает тот же самый НАТ [Национальная ассоциация телерадиовещателей]. Дать всем и все не получится, поэтому существует некий торг — попросили много, что-то дали, что-то не дали. На столе сейчас для торга — три позиции: «22-я кнопка», вещание в формате врезок на ОТР и цифровизация.

Из этого пирога самая слабая позиция — это «22-я кнопка», потому что муниципалитетов полно, а каналов активных там не более 20 в стране, все остальное — очень специфическое. Если в качестве примера брать Пензу, из 42 самых больших муниципальных образований крупный канал существует в Пензе — он претендовал на «21-ю кнопку». И еще в трех всего муниципалитетах есть та или иная форма вот этого муниципального телеканала, в остальных ничего нет.

Вторая позиция на столе — это вещание на «Общественном телевидении России» — тоже достаточно спорная, потому что мы понимаем, что там и телесмотрения до сих пор канал большого не достиг, и ограничения очень серьезные, и канал надо переделывать, чтоб нам там вещать. Ну и третье — самое вкусное «блюдо» — это как раз цифровизация. Понятно, начинаем есть с самого невкусного, дай бог, до вкусного руки не дойдут».

Напомним, при переходе на цифровое вещание региональное ТВ не получило доступа к нему. В бесплатном пакете для зрителей — только 20 федеральных каналов. По сути, большое количество жителей осталось без местных новостей. Ряд региональных каналов в результате конкурса получил так называемую «21 кнопку», но она работает только в кабельных сетях. А кабельное телевидение есть только в крупных городах, в небольших населенных пунктах его нет.