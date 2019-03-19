Паровозик из машин. Пензенцев предупредили о пробке из-за ДТП

В Пензе в Арбеково днем 19 марта произошла авария. О случившемся в Сети сообщил очевидец.

Пензенец опубликовал фотографию с названием «Паровозик из трех машин» в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что на проспекте Строителей столкнулись три иномарки.

Пользователи в комментариях предположили, что первый кроссовер притормозил, чтобы объехать препятствие, в это время в него влетел Renault Logan, а во вторую машину врезалась Toyota. Также очевидцы добавили, что средняя полоса в настоящее время полностью заблокирована, из-за этого образовалась небольшая пробка.

Официальной информации о случившемся нет.