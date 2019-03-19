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В России пассажирские автобусы хотят оборудовать трехточечными ремнями

19 марта в 13:42 196 просмотров
, чтобы люди смогли избежать тяжких последствий ДТП.

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В МВД России предложили оборудовать пассажирские автобусы трехточечными ремнями безопасности, чтобы люди смогли избежать тяжких последствий ДТП.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства, в рамках межведомственной рабочей группы с Росстандартом МВД России инициирована разработка дополнительных требований межгосударственного стандарта безопасности автобусов.

«Это относится к креплению сидений в автобусе, расстоянию между сиденьями, наличию трехточечных ремней безопасности, жесткости кузова и иным инновационным решениям», — пояснили в МВД.

Ранее в ГИБДД высказывали предложения оборудовать автобусы подушками безопасности, усилить каркас и крепление сидений.


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