В Пензенской области объявили аукционы на ремонт дорог

В Пензе прошло заседание проектного офиса «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На нем обсудили старт аукционов на ремонт проезжих частей.

Всего было объявлено 17 аукционов. В Пензенском районе их — пять: ремонт проезжей части в селах Богословка, Золотаревка, а также три объекта в Засечном.

В Заречном объявили три аукциона: проспекты Мира, 30-летия Победы и улица Озерская.

Помимо этого, были объявлены четыре аукциона на объектах регионального значения: дороги «Ленинский лесхоз — село Богословка», два объекта на дороге «поселок Ахуны — село Золотаревка» и дорога «Тамбов-Пенза-Междуречье». В Пензе объявлены аукционы на проведение реконструкции Бакунинского моста и капитального ремонта улицы Чкалова, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Полный список дорог, которые вошли в проект можно узнать здесь.