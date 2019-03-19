В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Провал «Дизеля» связываю с недостаточной подготовкой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор назвал ненормальной ситуацию с кадастровым неучетом «красных линий»
Пензенские мастера участвуют в межрегиональной выставке
В Пензенской области примут меморандум о кадровом развитии
В Пензенской области появятся две новые школы
Стала известна дата месячника по благоустройству в Пензе
Спасатели пришли на помощь пензенской долгожительнице
Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень
Кувайцев: Занять детей на весенних каникулах — значит, их уберечь
В Кузнецке построят завод по производству древесно-стружечных плит
В Неверкинском районе охотничьи псы растерзали беременных косуль

В Пензенской области объявили аукционы на ремонт дорог

19 марта в 14:02 530 просмотров
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На нем обсудили старт аукционов на ремонт проезжих частей.

" data-title="В Пензенской области объявили аукционы на ремонт дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошло заседание проектного офиса «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На нем обсудили старт аукционов на ремонт проезжих частей.

Всего было объявлено 17 аукционов. В Пензенском районе их — пять: ремонт проезжей части в селах Богословка, Золотаревка, а также три объекта в Засечном.

В Заречном объявили три аукциона: проспекты Мира, 30-летия Победы и улица Озерская.

Помимо этого, были объявлены четыре аукциона на объектах регионального значения: дороги «Ленинский лесхоз — село Богословка», два объекта на дороге «поселок Ахуны — село Золотаревка» и дорога «Тамбов-Пенза-Междуречье». В Пензе объявлены аукционы на проведение реконструкции Бакунинского моста и капитального ремонта улицы Чкалова, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Полный список дорог, которые вошли в проект можно узнать здесь.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...