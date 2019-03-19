Стала известна дата месячника по благоустройству в Пензе

В Пензе с 20 марта стартует месячник по благоустройству города. Они продлится до 30 апреля.

Контролировать работу будут администрации районов. Для уборки города объединятся специализированные компании, бизнес и работники местных предприятий и организаций. Представители частных компаний, предприниматели и простые жители города будут красить фасады, цоколи, водостоки и заборы около своих домов и общественных сооружений, а также убираться на принадлежащих им земельных участках, сообщает пресс-служба мэрии.

ТСЖ и управляющие компании будут отвечать за чистоту дворов, вывоз мусора и снега, ремонт детских и спортивных площадок, целостность малых архитектурных форм, а также заборов и турникетов. Департамент ЖКХ, в свою очередь, будет следить за тем, чтобы после земляных работ на проезжей части быстро восстанавливали асфальт.

В пресс-службе добавили, что остановки общественного транспорта также приведут в порядок, их отремонтируют и покрасят.

На период месячника мусор можно будет бесплатно разметить на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов. Для этого необходимо будет показать путевой лист с печатью районной администрации.

Кроме того, мэр Виктор Кувайцев поручил усилить контроль за противопожарным состоянием территорий домовладений и организаций.

«Это дачи в черте города, частный сектор — при наступлении благоприятных погодных условий жители начнут приводить в порядок свои участки, сжигать траву и мусор. В связи с этим районные администрации и Управление по делам ГОЧС города я попрошу в рамках своих полномочий заниматься вопросами безопасности и профилактики пожаров, надо предотвратить случаи возгорания», — подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что общегородской субботник, как и во всей области, пройдет 20 апреля.

Напомним, региональный месячник пройдет с 18 марта по 20 апреля.