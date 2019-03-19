В Пензенской области примут меморандум о кадровом развитии

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 марта на оглашении инвестиционного послания призвал обратить внимание на кадровый вопрос и дал ряд поручений по развитию профессиональных компетенций.

В филармонию на оглашение инвестпослания пришли министры, руководители ведомств, бизнесмены, депутаты, главы администраций и др. Перед началом собравшимся показали фильм об экономическом развитии региона, в котором рассказывалось о крупных производствах, импортозамещении, технопарках и научных разработках, достижениях в сельском хозяйстве, поддержке бизнеса, предприятиях, ориентированных на экспорт.

В начале инвестпослания Иван Белозерцев напомнил о том, что 2019 год — особенный для Пензенской области.

«Чуть более месяца назад стартовали юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Пензенской области. Но это не просто праздник. Это точка отсчета для новой эпохи — эпохи национальных проектов, реализация которых уже началась», — отметил он.

На их реализацию 50 федеральных программ по 12 национальным проектам в ближайшие три года в регион будет направлено более 31 млрд руб., из них 10,5 млрд руб. — в этом году.

Но для реализации масштабных задачи нужны кадры.

«Чтобы быть в авангарде, необходимо приобретать новые компетенции и осваивать передовые технологии. В этой связи вузовское образование приобретает особую ценность. Однако до сих пор существует серьезный разрыв между высшей школой и реальным сектором экономики. Предприятия должны быть активными заказчиками кадров и делать соответствующие вложения в этот сектор, если есть заинтересованность, а вузы — эффективными партнерами бизнеса», — сказал он.

Чтобы развивать сотрудничество, глава региона предложил заключить трехсторонний меморандум о кадровом развитии между правительством, предприятиями и учебными заведениями.

«Я лично возглавлю проектный офис по этому направлению деятельности», — подчеркнул он.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил до 1 июля внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, а до 15 апреля внести предложения по внедрению образовательных программ для управленческих команд государственных и муниципальных служащих.

«У нас нет времени на раскачку, нужно действовать», — заключил он.