В Пензенской области появятся две новые школы

На территории Пензенской области начали реализацию восьми федеральных проектов национального проекта «Образование». В его рамках в регионе построят еще две новые школы.

Одна из программ — «Современная школа». Основные задачи которой — обучение ребят только в одну смену, реализация общеобразовательных программ в сетевой форме и полное обновление материально-технической базы школ, реализующих адаптивные программы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По словам министра образования области Александра Воронкова, в ближайшие три года планируется строительство двух новых школ: в микрорайоне Запрудный — на 1100 мест и в селе Мичурино — на 225 мест.

Для реализации этого проекта минобразования области и Минпросвещения России заключили соглашения более чем на 700 млн рублей.