В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Провал «Дизеля» связываю с недостаточной подготовкой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор назвал ненормальной ситуацию с кадастровым неучетом «красных линий»
Пензенские мастера участвуют в межрегиональной выставке
В Пензенской области примут меморандум о кадровом развитии
Стала известна дата месячника по благоустройству в Пензе
В Пензенской области объявили аукционы на ремонт дорог
Спасатели пришли на помощь пензенской долгожительнице
Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень
Кувайцев: Занять детей на весенних каникулах — значит, их уберечь
В Кузнецке построят завод по производству древесно-стружечных плит
В Неверкинском районе охотничьи псы растерзали беременных косуль

В Пензенской области появятся две новые школы

19 марта в 14:40 204 просмотра
«Образование». В его рамках в регионе построят еще две новые школы.

" data-title="В Пензенской области появятся две новые школы — Пенза-пресс, рунет за день">

На территории Пензенской области начали реализацию восьми федеральных проектов национального проекта «Образование». В его рамках в регионе построят еще две новые школы.

Одна из программ — «Современная школа». Основные задачи которой — обучение ребят только в одну смену, реализация общеобразовательных программ в сетевой форме и полное обновление материально-технической базы школ, реализующих адаптивные программы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По словам министра образования области Александра Воронкова, в ближайшие три года планируется строительство двух новых школ: в микрорайоне Запрудный — на 1100 мест и в селе Мичурино — на 225 мест.

Для реализации этого проекта минобразования области и Минпросвещения России заключили соглашения более чем на 700 млн рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...