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Академия для детей компании «Дамате» заработала в режиме онлайн

19 марта в 15:01 176 просмотров
«Академия «Дамате» — это образовательная площадка для детей сотрудников компании. Теперь же ее возможности расширились: образовательный проект запущен в режиме онлайн.

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В рамках проекта ГК «Дамате» «Новое поколение» работает «Академия «Дамате» — это образовательная площадка для детей сотрудников компании. Теперь же ее возможности расширились: образовательный проект запущен в режиме онлайн.

Для каждого работника компании создают лучшие условия для развития и профессионального роста. В «Дамате» поддерживают семейные ценности и наследие традиций, поэтому детям сотрудников также уделяется внимание.

Проект «Академия «Дамате» создан в июне 2018 года для детей от 5 до 16 лет, чтобы сформировать и развить у ребят широкий круг компетенций, привлечь внимание к профессиям, которые станут актуальны на рынке через несколько лет.

Теперь дети сотрудников холдинга смогут самостоятельно зарегистрироваться на корпоративном учебном портале компании, и им будет открыт доступ к образовательной программе. Запись на мастер-классы от ведущих специалистов компании и мероприятия, проводимые холдингом, экскурсии на производство, встречи с руководителями, а также профориентационная работа — то, что, в том числе, станет доступно для ребят.

Помимо этого, для участников онлайн проекта пройдут конкурсы и научные фестивали, таких мероприятий в этом году запланировано более 20. Так, в сентябре пройдет конкурс проектов, победители которого получат ценные призы и подарки, а лучшие поедут в незабываемое путешествие от «Дамате».

«Число детей сотрудников ГК «Дамате» уже превысило три тысячи человек. Нам хочется выстроить работу с ними таким образом, чтобы, повзрослев, наши «академики» выбрали для себя карьеру в АПК и обладали необходимыми компетенциями для работы на современном производстве. Сейчас подросткам мало рассказа о профессиях, им важно самим попробовать реализовать проекты или самим увидеть работу современного агропромышленного комплекса. Мы планируем увлекательно и в доступной форме рассказать им о сельском хозяйстве, смоделировать роль человека в будущем, показать возможности личностного развития в аграрных компаниях», — рассказала заместитель генерального директора ГК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Возрастные ограничения — 0+.


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