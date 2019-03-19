Белозерцев поручил создать центр оказания услуг «Мой бизнес»

К 2024 году число жителей Пензенской области, занятых в малом и среднем предпринимательстве, превысит 200 тысяч жителей. Такой прогноз дал в инвестпослании губернатор Иван Белозерцев. По его словам, это станет возможно при изменении системы поддержки бизнеса.

По словам главы региона, для пензенской экономики это сфера является стратегической.

«Прирост в 40 тысяч человек возможен только при изменении подходов и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Свою задачу мы видим в построении системы, в которой каждый предприниматель сможет получить нужный ему продукт и меру поддержки. В первую очередь, доступ к финансовым ресурсам, потому что практика показывает, что это главная проблема нашего бизнеса», — отметил он.

Иван Белозерцев сообщил, что изменения уже начались. Так, фонд «Поручитель» в 2019 году будет докапитализирован на 230 млн рублей, а максимальная сумма микрозайма увеличена с 3 до 5 млн рублей. До 36 млн рублей будет увеличено финансирование субсидий социальным предпринимателям.

«Один из важнейших шагов — создание регионального Фонда поддержки предпринимательства. Это единый орган управления инфраструктурой поддержки, в состав которого войдут центр поддержки предпринимательства и центр поддержки экспорта. На деятельность фонда в этом году будет направлено более 104 миллионов рублей», — добавил губернатор.

Также Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность создания центра оказания услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, под брендом «Мой бизнес».

«На данной площадке должны быть собраны все институты развития бизнеса, а также организованы коворкинг-зоны. Поручаю курирующему первому заместителю председателя правительства, министерству экономики проработать и представить концепцию центра «Мой бизнес» и варианты его размещения до 15 апреля», — сказал глава региона.