В Пензенской области создадут условия для «выращивания» небольших компаний

«Большинство малых и средних предпринимателей в Пензенской области, как и во всей России, относятся к категории «микробизнес». Многим предпринимателям пора переходить на уровень выше. Они готовы к этому, нужно лишь поддержать их.

Это одна из важнейших задач глав администраций районов и муниципальных агентств поддержки предпринимательства. Необходимо перейти от информирования о мерах государственной поддержки и оказания различных услуг для предпринимателей, как правило, бухгалтерских, к реальной работе по «выращиванию» небольших компаний», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев поручил региональному министерству экономики, а также главам администраций городских округов и муниципальных районов организовать работу в данном направлении.

«Малый и средний бизнес в Пензенской области имеет тенденцию поступательного развития. Об этом говорит нам один из самых объективных и значимых показателей — прирост налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения. Если в 2016 году прирост составлял 10%, в 2017 году — 16%, то в 2018 году — еще 20%. В региональный бюджет в 2018 году только по «упрощенке» поступило 2,8 млрд рублей», — сообщил губернатор.

Кроме того, в 2018 году на 19% по сравнению с предыдущим годом выросли инвестиции малых предприятий в экономику, они составили 40,6 млрд рублей, отметил Иван Белозерцев.

«Однако, как я уже говорил, нам надо наращивать динамику. И во многом ее определяет деловой климат и условия для инвесторов. […]. Нужно продолжить работу по сокращению количества и сроков различных процедур. Вводить новые формы поддержек инвесторов», — подытожил он.