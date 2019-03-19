В инвестпослании 19 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность привлечения бизнесменов в регион. По его словам, это общая задача.

«Считаю необходимым особо подчеркнуть, что задача по привлечению инвестиций в регион является общей для всех нас. Инвестиции — это будущее. Если на территории нет инвестиций, то у территории нет будущего. Сидеть в кабинете, ждать, пока бизнес придет к вам ради того, чтобы разместить производство; мечтать о том, как красиво вы откроете новую компанию, пока инвестор варится в «собственном соку» и решает возникающие на его пути вопросы — недопустимо», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В связи с этим каждая проблема, с которой сталкивается бизнес на территории Пензенской области, является, по мнению главы региона, проблемой для органов власти любого уровня и для институтов поддержки инвестора.

Меры поддержки бизнеса и инвесторов постоянно совершенствуются. Так, в регионе создан новый механизм — специальный инвестиционный контракт. Его участники освобождаются от уплаты налога на имущество на весь срок действия соглашения.

«Рассчитываем, что нововведение будет подталкивать инвестора к созданию и модернизации промышленного производства. Для нас это важнейшая, наряду с сельским хозяйством, отрасль экономики, где есть серьезный потенциал и скрытые резервы», — отметил Иван Белозерцев.