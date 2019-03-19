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Для товаров пензенских фермеров создадут экобренд

19 марта в 15:31 222 просмотра

В Пензенской области для товаров фермеров создадут экобренд. Такое поручение дал в инвестпослании 19 марта губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что Пензенская область — сильнейший сельскохозяйственный регион, который обеспечивает продуктами не только себя, но и экспортирует их за границу. Так, объем валовой продукции в хозяйствах всех категорий за 2018 год превысил 74 млрд рублей, а объем инвестиций — 15 млрд рублей.

Однако, обратил внимание Иван Белозерцев, надо развивать не только крупные агропромышленные предприятия, но и небольшие фермерские хозяйства.

«Самый эффективный путь в этой области — сельскохозяйственная кооперация, поскольку в одиночку фермеры не могут дать ни необходимых для выхода на рынок объемов, ни брендирования, ни раскрутки. Здесь очень актуальна поговорка «один в поле не воин».

Поручаю в срок до 1 июля министерству сельского хозяйства Пензенской области, агрохолдингу и главам муниципальных образований актуализировать направление сельхозкооперации в районах и разработать экобренд для товаров пензенских фермеров», — сказал глава региона.


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