Губернатор назвал ненормальной ситуацию с кадастровым неучетом «красных линий»

«Администрация города Пензы не считает нужным ставить на кадастровый учет «красные линии». Бизнес сталкивается с тем, что при покупке объекта он постфактум узнает о наличии ограничений на использование. Ситуация абсолютно ненормальна. Поручаю администрации областного центра еще раз проработать этот вопрос и найти решение проблемы», — подчеркнул губернатор в инвестпослании 19 марта.

Помимо этого, Иван Белозерцев призвал обратить внимание на устранение препонов для бизнеса в целом.

«В регионе внедрен комплекс мер, направленных на выявление в нормативных актах положений, вводящих избыточные барьеры для бизнеса. По данному направлению работы Пензенская область входит в группу регионов с наивысшими показателями. Но это не значит, что у нас все хорошо», — сказал он в инвестпослании 19 марта.

Так, за 2018 год удалось снизить количество плановых проверок в отношении бизнеса на 7,4%. В рейтинге Минэкономразвития России по уровню реформы контрольно-надзорной деятельности область занимает 11 место.