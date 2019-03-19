В Пензенской области создадут центр государственно-частного партнерства

На базе Корпорации развития Пензенской области создадут Центр государственно-частного партнерства. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе оглашения инвестиционного послания 19 марта.

Глава региона заявил, что потенциал государственно-частного партнерства (ГЧП) используется недостаточно.

«В современных условиях государственно-частное партнерство является эффективным инструментом экономического и социального развития на региональном и местном уровнях. Эта форма взаимодействия с инвестором позволяет решать серьезные социальные проблемы и существенно влияет на конкурентоспособность территории», — сказал он.

При этом, по словам Ивана Белозерцева, аргументы для выбора формы и условий реализации партнерских отношений, формирования целей и задач конкретных проектов должны быть обоснованными и прозрачными со стороны государства и частного бизнеса.

Губернатор поручил министерству экономики региона рассмотреть возможность создания Центра ГЧП на базе корпорации развития.

«Нам необходимо систематизировать эту работу, привлечь соответствующих специалистов, которые будут на профессиональной основе сопровождать проекты государственно-частного партнерства», — отметил Иван Белозерцев.