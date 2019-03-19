Ревенко: Законопроект о «22-й кнопке» поддержит местные телеканалы

Включение в обязательный цифровой пакет муниципальных телеканалов, который распространяют операторы кабельных сетей, расширит информационное пространство для зрителей и позволит существенно поддержать местную тележурналистику.

Об этом заявил соавтор законопроекта о «22-й кнопке» — заместитель секретаря генерального совета «Единой России», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Евгений Ревенко. Документ предполагает внесение изменений в статью 32 федерального закона «О средствах массовой информации» и статью 46 федерального закона «О связи».

«Это решение, во-первых, позволит расширить информационное пространство, чтобы зрители в муниципалитетах могли получать в цифровом качестве и на бесплатной основе в обязательном пакете новости о своем муниципалитете. Местные новости являются наиболее востребованным продуктом во многих странах, в том числе и в России. Люди хотят знать, что происходит непосредственно у них дома», — отметил Евгений Ревенко.

С другой стороны, по словам парламентария, такая мера позволит поддержать местные телеканалы, которые в настоящий момент не имеют финансовой возможности входить в подобные пакеты.

«Я рассчитываю, что мы успеем принять законопроект уже в весеннюю сессию и, конечно же, рассчитываем на поддержку нижней палаты парламента», — подытожил замсекретаря генсовета партии.