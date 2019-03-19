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Пенсионеры будут получать пенсии выше прожиточного минимума

19 марта в 16:44 70 просмотров
«О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

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19 марта Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

Ко второму чтению документ был доработан. Так, депутаты от фракции «Единая Россия» предложили поправку, предусматривающую единую и обязательную для всех регионов методику определения прожиточного минимума пенсионеров.

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект подготовлен в рамках реализации послания президента и его цель — поддержать пожилых людей, которые были инвалидами с детства и занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата.

В третьем чтении законопроект рассмотрят уже на этой неделе.


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