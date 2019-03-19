Пензенцам помогут в создании кластера оборонных предприятий

«Между Ассоциацией и правительством области в конце мая запланировано подписание соглашения о сотрудничестве, которое будет способствовать созданию и развитию на территории региона как промышленных кластеров, так и технопарков для привлечения инвестиций», — отметил директор ассоциации Андрей Шпиленко.

Он подчеркнул, что Пенза может также обратиться к опыту улан-удэнского авиационного завода, где на базе «Вертолетов России» образован кластер. Подобный существует и на базе «Росатома», сообщает пресс-служба ассоциации.

«Если пензенские предприятия оборонно-промышленного комплекса объединятся в кластер, это позволит им оценить и выявить, прежде всего, старые технологии в производственной цепочке, долю импортной продукции и отсутствие каких-то технологий», — добавил Андрей Шпиленко.

Соглашение будет подписано в рамках Всероссийского форума InnoMed (18+), который пройдет в Пенза 30 и 31 мая. Помимо этого, члены ассоциации проведут практическую сессию по вопросам формирования и развития промышленных кластеров и технопарков.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев предложил выделить в отдельный промышленный кластер предприятия ОПК, изготавливающие также товары народного потребления.