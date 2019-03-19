Курс евро снизился до 72 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 20 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 64,6694 руб. до 64,3167 руб., а курс евро — с 73,3610 руб. до 72,9995 руб.

Золото будет стоить 2 705,44 рублей за грамм, серебро — 31,80, платина — 1 736,98, палладий — 3 300,25 руб./гр.