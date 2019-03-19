Паводок в Пензенской области начнется на неделю позже (видео)

Обильный весенний паводок переносится. В Пензенской области он начнется на неделю позже, чем прогнозировали изначально. Готовность к половодью обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в региональном управлении МЧС.

С приходом тепла в регионе возросла угроза паводка. Объемы снега, накопившегося за зиму, намного превышают показатели прошлых лет, поэтому стихия может нанести очень серьезный ущерб. Однако синоптики спешат успокоить пензенцев. Согласно прогнозам, в ближайшую неделю не стоит ожидать резкого потепления. На три дня в регион придет антициклон, вслед за которым вновь похолодает, поэтому большая часть снега не успеет растаять.

«Снега много, зато оттаивает почва. Глубина промерзания и запасы воды с осени небольшие. Эти два элемента привели к тому, что прогноз половодья низкий, но это все без фактической погоды», — прокомментировала начальник Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

Для проверки готовности чрезвычайных служб, в Пензенской области пройдут тактико-специальные учения. В ликвидации паводка планируют задействовать более 7000 человек и 1500 единиц техники. Специалисты проведут подомовой обход в тех районах, которые могут пострадать от паводка, и оценят готовность местных жителей к половодью.

«Организована и проводится работа по проверке состояния всех гидротехнических сооружений на предмет готовности к приему паводковых вод. Всего на территории регионы сосредоточено 736 ГТС. 133 находятся в неудовлетворительном состоянии. Запланировано обследование 25 наиболее опасных, аварии на которых могут привести к затоплению населенных пунктов и значительному ущербу», — сказал начальник отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населении Пензенской области Дмитрий Корнаухов.

Завершится подготовка к весеннему паводку к концу месяца, сообщает телеканал «Экспресс».