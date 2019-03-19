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В Пензе прошло первое общегородское родительское собрание (видео)

19 марта в 20:08 88 просмотров
(18+). В течение нескольких дней представители городского управления образования и министерства промышленности транспорта и инновационной политики будут проводить встречи с родителями школьников. Первая прошла в Октябрьском районе.

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В Пензе стартовала первая волна общегородских родительских собраний (18+). В течение нескольких дней представители городского управления образования и министерства промышленности транспорта и инновационной политики будут проводить встречи с родителями школьников. Первая прошла в Октябрьском районе.

Сарафаны, юбки, платья и костюмы. Классическая клетка или приглушенные оттенки синего, коричневого и серого. Пензенские производители школьной формы отошли от стандартов «белый верх черный низ» и занялись фактурой. Теперь при создании детской одежды заботятся не только о сохранении классических канонов, а все чаще стремятся подчеркнуть индивидуальность каждой модели.

Обычная юбка — это скучно, мы решили внедрить в свою форму небольшое кружево. Будет наряднее и торжественнее, но также повседневно", — рассказала предприниматель Ира Губина.

Новое или хорошо забытое старое: в моде теперь не только удобные и строгие костюмы. Родителям показали: школьная форма может быть и красивой, и качественной.

«Школьный костюм должен не менее чем на 50% состоять из натуральных волокон. Продукция пензенских производителей соответствует этим требованиям. Их проверяло Роскачество, у них достаточно большой опыт», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

После осмотра ассортимента школьной одежды зашел разговор о том, что беспокоит учеников и их родителей. Собравшиеся обратили внимание на то, что в 2019 году на обновление лыжного инвентаря в школах города выделено более шести с половиной миллионов рублей, но его негде хранить. Некогда распространенные лыжные базы канули в лету.

«Наверное, поставим этот вопрос перед директорами, чтобы решить, как воссоздать такие лыжные базы», — сказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Подобные встречи пройдут во всех районах города (18+). Родителей школьников Первомайского района ждут на беседу 20 марта в лицее № 2, а Железнодорожного 21 марта в школе № 66, сообщает телеканал «Экспресс».


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