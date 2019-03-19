В администрации Пензы обсудили вероятные места подтоплений (видео)

За несколько дней в единую диспетчерскую службу городского управления по делам ГО и ЧС от жителей Пензы поступило почти два десятка обращений. Горожане сообщают о локальных подтоплениях на проезжей части и в частном секторе. О самых проблемных участках, которые с установлением плюсовой температуры рискуют быть затопленными, говорили в администрации Пензы.

Жители улицы Ростовской вспомнили весну 2018 года, когда талая вода подошла вплотную к их домам и надеются, что на этот раз все обойдется. Чтобы образовавшаяся лужа как тогда не затопила всю проезжую часть и пешеходные дорожки, сотрудники МЧС буквально дежурят на проблемном участке — только накануне откачали около 20 кубов воды.

«Откачали шесть машин, но за полдня вода снова набралась, поэтому были вынуждены снова выйти в рейс, чтобы поддерживать минимальный уровень», — сказал главный специалист управления по делам ГО и ЧС Пензы Дмитрий Карпов.

В эти дни специалисты «Пензадормоста», МЧС и управления благоустройства и очистки работают также на улицах Чапаева и Чаадаева. Об участках, которые могут серьезно пострадать от паводка, говорили на совещании в городской администрации.

«Предполагается дополнительно вывезти 76 тысяч кубометров снега. В основном, работа будет идти по местам паводковых подтоплений — улица Ростовская, она частично в контракте у «Пензадормоста». Также будет уборка снежных накоплений на улично-дорожной сети», — прокомментировал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В администрации также сообщили, что специалисты социальных служб взяли на учет 11 беременных женщин и более 120 лежачих больных, которые проживают в домах, находящихся в зоне возможного подтопления, при необходимости им готовы оказать помощь.

«Имеется 950 мешков с песком, более 120 трапов, 22 единицы водооткачивающей техники и 89 мотопомп», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов.

Для пострадавших от паводка людей в городе организовали семь пунктов временного размещения. Одновременно они смогут принять до 470 человек, сообщает телеканал «Экспресс».