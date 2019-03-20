Следователи проверяют, виновны ли медики в смерти пензенца

Сообщалось, что 14 марта мужчине стало плохо на улице Заовражной. По словам его родственника, на место прибыла бригада скорой помощи, потребовалась госпитализация пензенца, для этого вызвали реанимобиль. Однако он долго не приезжал, мужчина скончался.

По данной информации следственным отделом по Первомайскому району организовано проведение проверки по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По результатам проверки примут процессуальное решение.