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Следователи проверяют, виновны ли медики в смерти пензенца

20 марта в 09:04 406 просмотров
, такая информация появилась в СМИ. Следователи начали проверку.

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Пензенец умер из-за долгого отсутствия реанимобиля, такая информация появилась в СМИ. Следователи начали проверку.

Сообщалось, что 14 марта мужчине стало плохо на улице Заовражной. По словам его родственника, на место прибыла бригада скорой помощи, потребовалась госпитализация пензенца, для этого вызвали реанимобиль. Однако он долго не приезжал, мужчина скончался.

По данной информации следственным отделом по Первомайскому району организовано проведение проверки по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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