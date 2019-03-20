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Вымогательство, избиение, кража. Пензенские подростки попадут на скамью подсудимых

20 марта в 09:25 282 просмотра
, а одного из них — еще в двух преступлениях.

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В Пензенской области двух несовершеннолетних приятелей обвинили в вымогательстве с применением насилия, а одного из них — еще в двух преступлениях.

Установлено, что в конце июля подростки встретили знакомого и стали требовать у него шесть тысяч рублей, якобы юноша должен был им эти деньги. При этом высказывались угрозы. Знакомый сказал, что даст сумму и пошел за ней домой, но так и не вернулся. На другой день злоумышленники снова встретили парня на улице, из-за того, что он не давал им денег, отвели на территорию детского сада и избили. Таким образом, они выманили у юноши полторы тысячи рублей — все, что он нашел в кошельке своей бабушки.

Кроме того, один из приятелей в августе напился и взломал ларек с мороженым, похитил оттуда 8 бутылок сиропа и деньги. В октябре, так же будучи нетрезвым, он избил прохожего.

«Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел», — отметили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

В настоящее время уголовное дело в отношении юношей направили в суд.


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