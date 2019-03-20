«Единая Россия» подключится к решению кадрового вопроса в Пензенской области

Эту тему глава региона затронул в инвестиционном послании. По его словам, для развития любой отрасли экономики надо, чтобы специалисты мыслили креативно, выходили за рамки поручений. Кроме того, надо наладить тесное сотрудничество между вузами и предприятиями.

В связи с этим Иван Белозерцев предложил заключить трехсторонний меморандум о кадровом развитии между правительством, предприятиями и учебными заведениями, а также заявил о готовности лично возглавить проектный офис по этому направлению.

Инициативу поддержали в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Региональное отделение партии «Единая Россия» не только поддерживает инициативу губернатора, но готово включиться в данную работу. Члены партии, возглавляющие вузы, колледжи и предприятия намерены в ближайшее время, объединившись на площадке партийного проекта «Локомотивы роста», разработать механизмы взаимодействия работодателей и учебных заведений», — отметили в пресс-службе реготделения.