В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Провал «Дизеля» связываю с недостаточной подготовкой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
Отзыв на роман Чака Паланика «Призраки»
Вам будет интересно
Наши новости
«Выскочки». Момент аварии в Терновке попал на камеру наблюдения
Русалка XXI века. Подруга Тимати показала грудь в откровенном купальнике
Фильм ужасов. Пензенцев предупредили о сильном тумане на трассе
Семенович пофилософствовала в платье с максимальным декольте
Пензенских водителей предупредили о провалившемся асфальте на ул. Урицкого
«Паровозик, который не смог». Под «горбатым» мостом застряла фура
Русская Кардашьян обтянула гигантскую грудь купальником из змеиной кожи
В Пензе внедорожник улетел в столб
Появилось видео с места пожара на ул. Рахманинова
На ул. Рахманинова вспыхнул пожар

Опасный маневр пензенского автолюбителя попал на видео

20 марта в 09:59 226 просмотров
группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись стычки автолюбителей на дороге.

" data-title="Опасный маневр пензенского автолюбителя попал на видео — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись стычки автолюбителей на дороге.

«Хамло на премиум-сегменте», — подписал ролик автор поста.

Судя по кадрам, иномарка выехала на дорогу в надежде, что автор видео пропустит ее, но он не уступил дорогу «лихачу». После этого автолюбитель догнал владельца регистратора и накричал на него.

Большинство пользователей в комментариях поддержали владельца иномарки. «Можно было и пропустить», «автор сам хамло», «не так уж и сложно было подождать минуту и пропустить мужика», «в таком большом потоке машин сложно повернуть, надо было просто пропустить человека, а не устраивать шоу», — писали они.

Но были и те, кто поддержал владельца регистратора.

«Таких умных пол-Пензы, автор — молодец», — написал Николай.

«Нечего было так вываливаться на дорогу, тут автор прав однозначно. Слишком много таких шустрых развелось», — поддержал Дмитрий.

Пользователи пришли к выводу, что ситуации на дороге бывают разные, и иногда можно пропустить машину.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...