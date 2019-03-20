Опасный маневр пензенского автолюбителя попал на видео

«Хамло на премиум-сегменте», — подписал ролик автор поста.

Судя по кадрам, иномарка выехала на дорогу в надежде, что автор видео пропустит ее, но он не уступил дорогу «лихачу». После этого автолюбитель догнал владельца регистратора и накричал на него.

Большинство пользователей в комментариях поддержали владельца иномарки. «Можно было и пропустить», «автор сам хамло», «не так уж и сложно было подождать минуту и пропустить мужика», «в таком большом потоке машин сложно повернуть, надо было просто пропустить человека, а не устраивать шоу», — писали они.

Но были и те, кто поддержал владельца регистратора.

«Таких умных пол-Пензы, автор — молодец», — написал Николай.

«Нечего было так вываливаться на дорогу, тут автор прав однозначно. Слишком много таких шустрых развелось», — поддержал Дмитрий.

Пользователи пришли к выводу, что ситуации на дороге бывают разные, и иногда можно пропустить машину.