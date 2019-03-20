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«Пензадорстрой» и «Автодорогу» оштрафовали за картельный сговор

20 марта в 10:04 220 просмотров

Пензенское УФАС России за картельный сговор оштрафовало дорожные компании.

Установлено, что при проведении трех аукционов по ремонту дорог в 2017 году компании «Пензадорстрой» и «Автодорога» поочередно делали предложения, подыгрывая друг другу.

Они называли цену таким образом, что первое предложение было со снижением от начальной максимальной цены (НМЦ) на 0,5%, а второе — больше, чем первое предложение и меньше НМЦ на 1 копейку. В результате контракты заключили с минимальным снижением в 0,5% от начальной максимальной цены, пояснили в пресс-службе регионального УФАС.

По итогам реализации антиконкурентного соглашения компании получили доход в 487 802 218,25 рублей.

За картельное соглашение ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 21 млн рублей.


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