Появились подробности смертельного ДТП в Малосердобинском районе

Стали известны подробности аварии , которая произошла в ночь на 20 марта в Малосердобинском районе Пензенской области.

По предварительным данным, в 22.00 на 31 километре дороги «Колышлей-М.Сердоба-с. Саполга» — «Н.Новгород-Саратов» столкнулись автомобили ВАЗ-21120 под управлением 24-летнего парня и Hyundai Accent, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм погиб водитель отечественной легковушки. 50-летний пассажир «ВАЗа», водитель иномарки и 30-летний мужчина, который был на пассажирском сидении, получили множество повреждений. Их доставили в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.