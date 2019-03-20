В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Провал «Дизеля» связываю с недостаточной подготовкой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
Отзыв на роман Чака Паланика «Призраки»
Вам будет интересно
Наши новости
Мокшанский алиментщик ответит за долг перед детьми
«Пензадорстрой» и «Автодорогу» оштрафовали за картельный сговор
В администрации Пензы обсудили вероятные места подтоплений
Спасатели показали технику, которая спасет пензенцев в половодье
Паводок в Пензенской области начнется на неделю позже
Пензенцам помогут в создании кластера оборонных предприятий
Губернатор назвал ненормальной ситуацию с кадастровым неучетом «красных линий»
Пензенские мастера участвуют в межрегиональной выставке
В Пензенской области примут меморандум о кадровом развитии
В Пензенской области появятся две новые школы

Леонид Левин пообщался с пензенскими старшеклассниками

20 марта в 10:46 116 просмотров
, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретился с учениками 11 классов средней школы № 66 с углубленным изучением IT-предметов.

" data-title="Леонид Левин пообщался с пензенскими старшеклассниками — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутат Государственной Думы от Пензенской области, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретился с учениками 11 классов средней школы № 66 с углубленным изучением IT-предметов.

Встреча с депутатом стала частью традиционной ежегодной экскурсии в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, которую организуют для школьников Пензенской области.

Школьники рассказали о своих жизненных планах и ожиданиях, которые они готовятся реализовать после получения аттестата о среднем образовании. В ответ Леонид Левин отметил, что сегодняшние старшеклассники успешно в них ориентируются и используют для реализации своих идей, поскольку вычислительная техника и подключение к интернету доступны им с ранних лет, а понимание зачастую происходит на интуитивном уровне, сообщили в общественной приемной депутата.

Леонид Левин подчеркнул, что помимо разнообразия онлайн образовательных платформ, глобальная сеть предоставляет самые широкие возможности для самореализации: от открытия собственного интернет-магазина до участия в международных проектах в качестве разработчика программного обеспечения. Он напомнил, что действующее законодательство Российской Федерации позволяет через онлайн открыть собственное дело и выбрать наиболее выгодную форму налогообложения, чтобы спокойно работать в комфортных легальных условиях.

«Задача государства — идти к людям, создавать прозрачные механизмы взаимодействия общества и органов власти, исключающие коррупцию и злоупотребления», — сказал он.

Также депутат отметил активность молодежного парламента Пензенской области, добавив, что участие в нем является одним из хороших путей для старта политической карьеры.

В конце встречи Леонид Левин напомнил о работе своей приемной, расположенной на улице Некрасова, 24 и предложил молодым людям обращаться с любыми пожеланиями и предложениями.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...