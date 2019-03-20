Леонид Левин пообщался с пензенскими старшеклассниками

Депутат Государственной Думы от Пензенской области, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретился с учениками 11 классов средней школы № 66 с углубленным изучением IT-предметов.

Встреча с депутатом стала частью традиционной ежегодной экскурсии в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, которую организуют для школьников Пензенской области.

Школьники рассказали о своих жизненных планах и ожиданиях, которые они готовятся реализовать после получения аттестата о среднем образовании. В ответ Леонид Левин отметил, что сегодняшние старшеклассники успешно в них ориентируются и используют для реализации своих идей, поскольку вычислительная техника и подключение к интернету доступны им с ранних лет, а понимание зачастую происходит на интуитивном уровне, сообщили в общественной приемной депутата.

Леонид Левин подчеркнул, что помимо разнообразия онлайн образовательных платформ, глобальная сеть предоставляет самые широкие возможности для самореализации: от открытия собственного интернет-магазина до участия в международных проектах в качестве разработчика программного обеспечения. Он напомнил, что действующее законодательство Российской Федерации позволяет через онлайн открыть собственное дело и выбрать наиболее выгодную форму налогообложения, чтобы спокойно работать в комфортных легальных условиях.

«Задача государства — идти к людям, создавать прозрачные механизмы взаимодействия общества и органов власти, исключающие коррупцию и злоупотребления», — сказал он.

Также депутат отметил активность молодежного парламента Пензенской области, добавив, что участие в нем является одним из хороших путей для старта политической карьеры.

В конце встречи Леонид Левин напомнил о работе своей приемной, расположенной на улице Некрасова, 24 и предложил молодым людям обращаться с любыми пожеланиями и предложениями.