Зрение пензенских детей будут восстанавливать новым оборудованием

В пензенской детской поликлинике установили новый лазерный аппарат для диагностики и восстановления бинокулярного зрения маленьких пациентов.

Аппарат применяется для диагностики остроты зрения, лечения косоглазия и иных заболеваний. Отмечается, что исследование позволит выявить необходимость операционного вмешательства.

Одно из назначений устройства — диагностика нарушений бинокулярных функций и их дальнейшее восстановление. По результатам диагностики офтальмолог сможет более точно определить проблемы и назначить лечение, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Лечение на новом аппарате проводится в кабинете охраны зрения ГБУЗ «Городская детская поликлиника» по направлению врачей-офтальмологов.