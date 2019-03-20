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Зрение пензенских детей будут восстанавливать новым оборудованием

20 марта в 11:54 330 просмотров

В пензенской детской поликлинике установили новый лазерный аппарат для диагностики и восстановления бинокулярного зрения маленьких пациентов.

Аппарат применяется для диагностики остроты зрения, лечения косоглазия и иных заболеваний. Отмечается, что исследование позволит выявить необходимость операционного вмешательства.

Одно из назначений устройства — диагностика нарушений бинокулярных функций и их дальнейшее восстановление. По результатам диагностики офтальмолог сможет более точно определить проблемы и назначить лечение, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Лечение на новом аппарате проводится в кабинете охраны зрения ГБУЗ «Городская детская поликлиника» по направлению врачей-офтальмологов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/147323/

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