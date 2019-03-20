Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС

В ИА «Пенза-Пресс» 27 марта с 13 до 14 часов пройдет онлайн-брифинг, посвященный введению нового механизма выплаты пособий застрахованным гражданам по линии Фонда социального страхования. Это касается перечисления фондом средств по больничным листам, в связи с материнством, несчастными случаями на производстве и так далее.
Новый механизм в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» начнет действовать в Пензенской области с 1 июля. О его особенностях расскажет заместитель управляющего пензенским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Наталья Алексеевна Полякова.
Вопросы Наталье Алексеевне можно задать как заранее, так и во время брифинга в комментариях ниже, также обращения можно присылать на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».
Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-apple-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-338502/