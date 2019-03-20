В апреле состоится плановое повышение цен на строящиеся дома «Термодома»

Стоимость квартир вырастет в строениях № 42, 52, 68 (Город Спутник) и жилом доме «Лесная симфония» (Заречный).



У вас осталось менее двух недель: выбирайте, советуйтесь с менеджерами и родными, приходите в офис и на экскурсии и — покупайте. Экскурсии проходят каждую субботу, менеджеры работают каждый день (смотрите расписание работы отделов продаж).



А теперь немного о самих домах.



Строение № 42 — это уникальные планировки. В доме представлены новые для Спутника компактные трехкомнатные квартиры площадью 62,9 и 72,8 кв. м. Они разработаны с учетом пожеланий наших покупателей. Рядом с домом большая детская площадка, магазины, через дорогу — школа, в минуте ходьбы — детский сад.



Строение № 52 — это суперразвитая инфраструктура. Дом возводится в уже застроенном квартале, так что рядом есть все, что необходимо современному человеку: бассейн, сетевые магазины, остановки общественного транспорта, почта, детсад, поликлиника, школа.



Строение № 68 — это необычное благоустройство двора. Игровые площадки, спортивные комплексы, арт-объекты, лавочки с навесами и беседки — все это будет выполнено в стиле оригами. Дом обязательно оценят родители: в двух шагах от него — современная школа на 1 100 мест, рядом — детсады, сетевые магазины.



Жилой дом «Лесная симфония» — это территория с удивительно чистым воздухом и близостью к природе. Недалеко от новостройки детский сад, магазины, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, остановка общественного транспорта.



Узнайте больше о строящихся и сданных домах, ценах и подробностях продажи квартир в офисах на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28−28−20.



Застройщик строений № 68 и 52 — ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на termodom-pnz.ru. Застройщик «Лесной симфонии» — ООО ПКФ «Теплый дом», проектные декларации на tepliydom.me. Застройщик строения № 42 — ООО СЗ «Земстрой», проектные декларации на ooo-zemstroy.ru. Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».