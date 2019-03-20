Губернатор поручил приставам активнее работать с алиментщиками

«Я бы попросил пензенских приставов-исполнителей активнее работать по судебным решениям по взысканию долгов по выплате алиментов. Я постоянно выезжаю в районы области, встречаюсь с населением, эту проблему женщины поднимают часто. Это непростая работа, к сожалению, поскольку многие нерадивые отцы пытаются скрываться, но для матерей с детьми эти деньги являются серьезной финансовой поддержкой, поэтому этим вопросом нужно серьезно заниматься», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Николай Илькин отметил, что это направление работы входит в число приоритетных для управления ФССП РФ по области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В Пензенской области в последние годы видна тенденция по снижению остатка исполнительных производств по алиментам. За 2018 год было взыскано порядка 129 миллионов рублей. Мы будем продолжать наращивать активность», — подытожил он.