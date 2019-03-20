В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Провал «Дизеля» связываю с недостаточной подготовкой
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Отзыв на роман Чака Паланика «Призраки»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцам ответят на вопросы о работе детской поликлиники на ул. Володарского
Tele2 ждет молодых специалистов
АИК привлечет 900 млн на выдачу ипотеки пензенцам по сниженной ставке
В апреле состоится плановое повышение цен на строящиеся дома «Термодома»
Зрение пензенских детей будут восстанавливать новым оборудованием
В Пензенскую область привезли зараженную рыбу
Мокшанский алиментщик ответит за долг перед детьми
Леонид Левин пообщался с пензенскими старшеклассниками
«Пензадорстрой» и «Автодорогу» оштрафовали за картельный сговор
В администрации Пензы обсудили вероятные места подтоплений

Губернатор поручил приставам активнее работать с алиментщиками

20 марта в 13:01 316 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 20 марта встретился с исполняющим обязанности руководителя управления службы судебных приставов по региону Николаем Илькиным.

«Я бы попросил пензенских приставов-исполнителей активнее работать по судебным решениям по взысканию долгов по выплате алиментов. Я постоянно выезжаю в районы области, встречаюсь с населением, эту проблему женщины поднимают часто. Это непростая работа, к сожалению, поскольку многие нерадивые отцы пытаются скрываться, но для матерей с детьми эти деньги являются серьезной финансовой поддержкой, поэтому этим вопросом нужно серьезно заниматься», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Николай Илькин отметил, что это направление работы входит в число приоритетных для управления ФССП РФ по области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В Пензенской области в последние годы видна тенденция по снижению остатка исполнительных производств по алиментам. За 2018 год было взыскано порядка 129 миллионов рублей. Мы будем продолжать наращивать активность», — подытожил он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/147343/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...