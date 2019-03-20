АИК привлечет 900 млн на выдачу ипотеки пензенцам по сниженной ставке

В Пензе прошла пресс-конференция, на которой обсудили работу ООО «Агентства ипотечного кредитования» по реализации национального проекта «Жилье». Как увеличить объемы строительства, повысить доступность жилья и ипотечного кредитования, рассказали министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев и руководитель «АИК» Евгений Рыжов.

По словам Александра Гришаева, с 2016 года в Пензенской области отмечается устойчивый рост объемов ипотечного кредитования. Уменьшение процентной ставки является основным стимулом для того, чтобы выросло число семей, которые могли бы воспользоваться ипотекой.

«Доступность жилья для разных категорий граждан будет достигаться за счет структурных изменений на рынке ипотечного кредитования. Например, для семей, где есть двое и более детей, — субсидирование, ипотечные каникулы для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это еще предстоит разработать, внести изменения на законодательном уровне. Президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы ставка по ипотеке была менее 8%. В нашем регионе этим занимается агентство ипотечного кредитования», — сказал он.

Евгений Рыжов напомнил, что в конце 2018 года началась реализация программы «Доступная ипотека», целью которой является, в том числе, повышение доступности ипотечного кредитования.

«Благодаря личному участию Ивана Белозерцева достигнута договоренность с АО «Дом. РФ». В 2019 году на первое полугодие губернатором выделено 100 млн рублей, это позволит привлечь от банка порядка 1 миллиарда рублей. Возможно, средства еще будут добавлены из бюджета области, если потребуется. Таким образом, 1 рубль из бюджета позволяет привлечь свыше 12 рублей внебюджетных», — сообщил он.

С декабря 2018 года «АИК» выдали 87 ипотечных займов на сумму 156 млн руб. Среднемесячный платеж составил около 8 тысяч, срок возврата, в среднем, — от 12 до 15 лет. В основном, пензенцы берут в кредит до полутора миллионов рублей. В первом полугодии 2019-го планируется выдать свыше 400 займов.

В настоящее время ипотечная ставка агентства составляет от 7,25%, это ниже чем через банки на 3%. Это самая низкая ставка на территории Пензенской области, отметил Евгений Рыжов.

«Любой человек от 21 года до 65 лет имеет право обратиться к нам за выдачей займов. Условия: регистрация на территории Пензенской области, и чтобы позволял доход — на выплаты по кредиту должно хватать 1/3 от его суммы», — отметил руководитель ООО «АИК».

Напомним, ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК) создано в 2016 году. По поручению губернатора Ивана Белозерцева, в сентябре 2018-го было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования между региональным правительством, АО «Дом.РФ» и «АИК».