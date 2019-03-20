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В России предложили создать соцсеть в виртуальной реальности

20 марта в 13:51 232 просмотра
, сообщает «Комсомольская правда».

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России соцсеть в виртуальной реальности, сообщает «Комсомольская правда».

Инициативу уже направили министру цифрового развития России Константину Носкову.

Борис Чернышов считает, что это особенно актуально в связи с тем, что в настоящее время в России очень востребована технология общения и передачи информации с помощью фотографий, видео и других изображений.

«Это позволит людям с разных концов света общаться друг с другом одновременно с помощью виртуальных копий самих себя, создав свое небольшое социальное пространство», — сказал он.

Отмечается, что тестовые версии таких соцсетей уже были показаны западными разработчиками. Однако дальше пробных вариантов дело не пошло из-за высокой цены.

Борис Чернышов предположил, что такой опыт будет крайне полезным для развития логики, интуиции, творческих способностей, поможет избавиться от застенчивости и, возможно, комплексов.


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