В России создадут группу по анализу действия закона о госзакупках

20 марта во время пленарного заседания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу во главе с первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для обсуждения и анализа вопросов, направленных на упрощение конкурсных процедур в рамках закона о госзакупках.

По словам Вячеслава Володина, в ходе обсуждения с правительством темы реализации национальных проектов были выявлены проблемы с исполнением 44 федерального закона в части проведения конкурсных процедур.

«В этой связи у нас есть договоренность с правительством параллельным курсом изучить эти темы, в первую очередь временные рамки проведения конкурсных процедур», — сказал председатель Госдумы. Он напомнил, что, к примеру, из-за климатических условий время постройки объектов в рамках нацпроектов ограничено.

«В этой связи было бы правильным, особенно исходя из того, что мы живем в век новых технологий, рассмотреть, что можно было бы ускорить при проведении этих процедур», — добавил Вячеслав Володин.

Он отметил, что одна из описанных в законе процедур предполагает обязательную публикацию в газете информации о конкурсе. Иногда это приводит к изданию газет в единственном экземпляре. По мнению Вячеслава Володина, необходимую информацию можно размещать на сайтах местных администраций.

«Эти и другие вопросы, а в итоге и возможное сокращение самой процедуры с 45 дней на меньшее количество дней было бы правильно изучить», — пояснил он.

В связи с этим Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу под руководством Александра Жукова. В нее также войдут представители фракций, профильных комитетов — комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по бюджету и налогам, по государственному строительству и законодательству.

Вячеслав Володин предложил группе «поработать эффективно в течение региональной недели с тем, чтобы уже в начале апреля» депутаты могли выйти на решение по этому вопросу. Когда парламентарии выработают оптимальные предложения по корректировке закона и конкурсных процедур, эти инициативы будут обсуждаться с правительством на предмет последующего их внесения в Госдуму, сообщает пресс-центр облаправительства.