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Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»

20 марта в 14:23 284 просмотра
«Ленинград», лидером которой является.

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Музыкант в посте в соцсети Instagram заявил о прощальном туре группировки «Ленинград», лидером которой является.

О решении он сообщил в стихах, которые стали фирменным стилем его странички.

«И пришел к нехитрой мысли, —
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?» — написал он.

Однако не исключил, что однажды группа будет создана вновь. Пока же стадионный тур станет прощальным. Он пройдет в девяти городах, завершившись грандиозным концертом в Санкт-Петербурге.

«Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец».


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