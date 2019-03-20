Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»

О решении он сообщил в стихах, которые стали фирменным стилем его странички.
«И пришел к нехитрой мысли, —
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?» — написал он.
Однако не исключил, что однажды группа будет создана вновь. Пока же стадионный тур станет прощальным. Он пройдет в девяти городах, завершившись грандиозным концертом в Санкт-Петербурге.
«Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец».