Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»

Музыкант в посте в соцсети Instagram заявил о прощальном туре группировки «Ленинград», лидером которой является.

О решении он сообщил в стихах, которые стали фирменным стилем его странички.

«И пришел к нехитрой мысли, —

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?» — написал он.

Однако не исключил, что однажды группа будет создана вновь. Пока же стадионный тур станет прощальным. Он пройдет в девяти городах, завершившись грандиозным концертом в Санкт-Петербурге.

«Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец».