Какое сообщение Белозерцева в Twitter цитировали чаще всего в феврале?

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам февраля вошел в 20-ку самых цитируемых глав регионов, которые ведут блоги.

По данным компании «Медиалогия», пензенский губернатор занял 20 место. Больше всего СМИ цитировали его сообщение в Twitter о том, что в регионе построят завод по изготовлению кошерной продукции и консервов. Это обеспечило Ивану Белозерцеву индекс цитируемости 9,5.

В тройке лидеров — мэр Москвы Сергей Собянин (544,6), президент Чечни Рамзан Кадыров (375,2) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (150,8).

Рейтинг основан на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей почти 50 000 источников: ТВ, радио, интернет-СМИ, газеты и др.