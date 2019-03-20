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Какое сообщение Белозерцева в Twitter цитировали чаще всего в феврале?

20 марта в 15:29 168 просмотров
, которые ведут блоги.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам февраля вошел в 20-ку самых цитируемых глав регионов, которые ведут блоги.

По данным компании «Медиалогия», пензенский губернатор занял 20 место. Больше всего СМИ цитировали его сообщение в Twitter о том, что в регионе построят завод по изготовлению кошерной продукции и консервов. Это обеспечило Ивану Белозерцеву индекс цитируемости 9,5.

В тройке лидеров — мэр Москвы Сергей Собянин (544,6), президент Чечни Рамзан Кадыров (375,2) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (150,8).

Рейтинг основан на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей почти 50 000 источников: ТВ, радио, интернет-СМИ, газеты и др.


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