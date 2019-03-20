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«И так сойдет». Кузнецкие дорожники засыпали щебень в лужи

20 марта в 16:03 220 просмотров
«инновационным» способом.

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В городе Кузнецке Пензенской области дорожные работники залатали ямы на проезжей части «инновационным» способом.

Пользователь снял происходящее на видео и опубликовал его в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что дорогу «ремонтировали» 20 марта.

На кадрах видно, как мужчина, стоя в кузове грузовика, скидывал в лужи щебень. Второй работник угадывал, где под лужей спряталась яма, и указывал на нее напарнику.

Пользователи в комментариях прозвали работу дорожников цирковым представлением и поглумились над происходящим.

«Это нанотехнологии, через пять минут ямы сами рассосутся», — написал подписчик Фил.

«Хорошо хоть лужи метлами не разгоняют», — припомнил Александр.

«Не хватает музыки из «Деревни дураков» (16+)», — отметила местная жительница Ксения.

«Как в мультике «Вовка в тридевятом царстве» (0+) — И так сойдет!» — добавил Игорь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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