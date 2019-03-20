Сотрудники пензенского минлесхоза «срубили» около 100 млн руб

Как сообщил в пресс-службе областной прокуратуры, с октября по декабрь 2016 года четыре сотрудника регионального минлесхоза под видом снитарной вырубки уничтожили лес в Кузнецком и Сосновоборском районах. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму 81 миллион 15 тысяч 132 рубля.

Помимо этого, одного из них уличили в злоупотреблении служебными полномочиями. Так, с декабря 2016 года по январь 2017-го он скрыл вырубку насаждений в Сосновоборском районе. В этот раз ущерб составил 17 миллионов 425 тысяч 789 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.