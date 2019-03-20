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Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

20 марта в 17:30 292 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 21 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 64,3167 руб. до 64,2803 руб., а курс евро — с 72,9995 руб. до 72,9389 руб.

Золото будет стоить 2 692,86 рублей за грамм, серебро — 31,85, платина — 1 775,26, палладий — 3 304,59 руб./гр.


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