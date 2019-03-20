Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам

Кадры решают все, привлечение инвестиций и развитие бизнеса — общая задача. Таков лейтмотив инвестиционного послания губернатора Ивана Белозерцева. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» проанализировали тезисы, ставшие, на наш взгляд, ключевыми.

Темы послания 2019 года во многом совпадают с прошлогодними: образование и медицина, поддержка бизнеса и развитие экспорта, инвестиции и сельское хозяйство. При этом акценты за год значительно сдвинулись: например, темы, затронутые в 2018-м, в этот раз стали ключевыми и более конкретными; если в 2018 году много внимания было уделено достижениям, то в этот раз прошлые заслуги обозначены лишь штрихами, основное внимание — новым задачам.

Один из самых ярких моментов в послании — кадровое развитие. Оно необходимо для достижения целей по нацпроектам.

«Чтобы достичь результатов, нужны кадры. И как сказал президент: «Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти». Чтобы быть в авангарде, необходимо приобретать новые компетенции и осваивать передовые технологии», — отметил губернатор.

В этой связи он отметил ценность высшего образования и сказал о том, что надо «приземлять» вузы, а для этого стоит выстроить взаимодействие с реальной экономикой. Как? Подписать меморандум о кадровом развитии между правительством, высшей школой и предприятиями. Координировать это направление глава региона решил лично. Кроме того, в области разработают региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

Это является логическим продолжением тезисов послания-2018. Напомним, тогда Иван Белозерцев завершил свое выступление, процитировав президента: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом — залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед».

Еще одной ключевой темой стала поддержка бизнеса. Результаты в этом направлении есть — число предпринимателей в регионе ежегодно увеличивается, но впереди — более амбициозная задача: обеспечить прирост в 40 тысяч бизнесменов к 2024 году. Новая цель — новые подходы к ее реализации.

«Нам необходимо рассмотреть возможность создания центра оказания услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, под брендом «Мой бизнес». На данной площадке должны быть собраны все институты развития бизнеса, а также организованы коворкинг-зоны.

Поручаю курирующему первому заместителю председателя правительства, министерству экономики проработать и представить концепцию центра «Мой бизнес» и варианты его размещения до 15 апреля», — сказал губернатор.

Похожая ситуация — с сельским хозяйством. Развитие этой отрасли вывело регион на ведущие позиции в Приволжском федеральном округе, однако актуальной по-прежнему остается тема кооперации малых фермерских хозяйств.

«Поручаю в срок до 1 июля министерству сельского хозяйства Пензенской области, агрохолдингу и главам муниципальных образований актуализировать направление сельхозкооперации в районах и разработать экобренд для товаров пензенских фермеров», — отметил Иван Белозерцев.

Также сквозной темой обоих посланий стала работа по снижению количества барьеров для бизнеса и инвесторов. В прошлом году глава региона обратился к чиновникам с призывом быть более открытыми, в этом уже сообщил о первых результатах проведенной работы. По его словам, положительная динамика есть, но «болевые точки» еще остались.

Мягко, но вполне ощутимо губернатор дал понять, кому надо работать больше и эффективнее: «Так, администрация города Пензы не считает нужным ставить на кадастровый учет «красные линии». Бизнес сталкивается с тем, что при покупке объекта он постфактум узнает о наличии ограничений на использование. Ситуация абсолютно ненормальна».

Тут мы с главой региона согласны полностью, как и с его заявлением о необходимости «выращивать» из индивидуальных предпринимателей, которых у нас в бизнесе большая часть, владельцев небольших компаний. Это будет означать переход с начального уровня развития на следующую ступень. Часто предприниматели опасаются делать этот шаг самостоятельно, поэтому Белозерцев настоятельно рекомендовал им помочь. Особенно актуальна тема для сельских территорий.

Кстати говоря, министерству экономики в срок до 1 августа поручено внедрить обновленный стандарт инвестиционной привлекательности районов Пензенской области.

«Он должен содержать оценку усилий местной власти по развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Считаю необходимым поощрять лучших. Поручаю министерствам финансов и экономики рассмотреть возможности предоставления грантов муниципальным образованиям, где эта работа будет идти эффективнее», — сказал губернатор.

Как известно, инвестиции — это будущее. Нет инвестиций — нет будущего. Этот слоган как лозунг стоит повесить в рамочке на стене каждому власть придержащему, отвечающему за развитие территории.

«Сидеть в кабинете, ждать, пока бизнес придет к вам ради того, чтобы разместить производство; мечтать о том, как красиво вы откроете новую компанию, пока инвестор варится в «собственном соку» и решает возникающие на его пути вопросы — недопустимо!» — цитируем мы слова Белозерцева.

Как сказал он, завершая послание, цифры и показатели никому не нужны, если за ними нет прорыва, а главное — изменения жизни каждого человека.