Пензенский рецидивист отправится в колонию за пьяную драку

По данным пресс-службы Пачелмского районного суда, в октябре пьяный мужчина поссорился со знакомым и ударил его. После того, как оппонент упал, дебошир сел на него и продолжил избивать. Потерпевший получил множество серьезных травм.

«Повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», — пояснили в пресс-службе.

Во время следствия выяснилось, что мужчина уже был судим и часто выпивал. В результате ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.