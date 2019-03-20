Пензенский зоопарк поделился милым видео с лемурами и их новыми игрушками

В Пензенском зоопарке у лемуров появились новые игрушки — счеты и гамак, которые они с интересом осваивают.

Счеты для приматов изготовили посетители зоопарка на мастер-классе от крупного сетевого магазина. Первыми их получили лемуры Юмми и Фанни.

«Лемуры с интересом восприняли новый предмет, обследовали его, обнюхали. В колечки были спрятаны корма, животным пришлось подумать и проявить активность, чтобы достать любимые лакомства», — отмечается в официальной группе учреждения в соцсети.

А вот семья лемуров Лео и Лулу получила гамак, который сделали для них для сотрудники зоопарка. К новому предмету приматы отнеслись с осторожностью, они рассматривали его со всех сторон, проверяли на прочность.

«Обогащение среды — это ключевой инструмент повышения и поддержания благополучия животных в условиях неволи. Она дает возможность повысить разнообразие естественных повадок, снизить патологическое поведение», — отмечают сотрудники зоопарка.

О том, какие еще игрушки нужны подопечным учреждения, можно узнать тут.