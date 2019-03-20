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Пензенский зоопарк поделился милым видео с лемурами и их новыми игрушками

20 марта в 17:48 268 просмотров
, которые они с интересом осваивают.

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В Пензенском зоопарке у лемуров появились новые игрушки — счеты и гамак, которые они с интересом осваивают.

Счеты для приматов изготовили посетители зоопарка на мастер-классе от крупного сетевого магазина. Первыми их получили лемуры Юмми и Фанни.

«Лемуры с интересом восприняли новый предмет, обследовали его, обнюхали. В колечки были спрятаны корма, животным пришлось подумать и проявить активность, чтобы достать любимые лакомства», — отмечается в официальной группе учреждения в соцсети.

А вот семья лемуров Лео и Лулу получила гамак, который сделали для них для сотрудники зоопарка. К новому предмету приматы отнеслись с осторожностью, они рассматривали его со всех сторон, проверяли на прочность.

«Обогащение среды — это ключевой инструмент повышения и поддержания благополучия животных в условиях неволи. Она дает возможность повысить разнообразие естественных повадок, снизить патологическое поведение», — отмечают сотрудники зоопарка.

О том, какие еще игрушки нужны подопечным учреждения, можно узнать тут.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/zoo.penza/?__tn__=kCH-R&eid=ARBJv3qgcmVWJnREnhTFY5gRbXlGjyVlheD6iEQ-m7PVvziQkDzui4V04mDbkByNZKCQMlrY5-We4Jdo&hc_ref=ARQxS2ZIaKbfUNp_YbNF6tGRNgeVwfeHo83lzUfxUJaFCk-_IVP915c6iEneKWyH_KM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARADuFuGAUPcEdIL0zb5axjElqMBeBOdU7TxNzj_tbQFsAkHKRUbxoOfDLU3_zeDIS3Aqji0ML7d30Ehi4fxf3CLnim2fZkdGkKtp4UkerLmd13-ilUk4o7nWeUd7e85YKAGjphIcLg00Ziuf4H7Hg1iZRvi8RZ0xadh3KcO3huaq6Zgh5xlH0i_UwprjVwdP471nEvTzZSPfjgEImrEV_Z2KI5LidklXWfsYJ3VWumVcBnmvwFKlBYSBB-FtUaDcNPmgt-QRioaBpnx5HkGn0JOImy_EXG_0vB7czsJeuh7Hp9ragxX2dMuqTqmX6Wj_H42sTovRV3-pwwgNZbkv00fdb6C6ZTarnnqqrhqDbrc1Ae2aUxQAcaDXHEyA19She2g

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