Они борются с лишним весом и делают это безопасно. Реалити-проект «Культ тела 3. Армия» (16+) выходит на финишную прямую. За пять месяцев участники шоу добились ощутимых результатов, но главные трудности их ждут впереди. Очередной проверкой на прочность для солдат армии безопасного похудения стало испытание страхом.

Позади — пять месяцев упорной работы. Участники проекта «Культ тела 3. Армия» уже с трудом вспоминают, какой была жизнь до проекта, когда не было правильного питания, тяжелых тренировок и единомышленников, которые худеют вместе с тобой. Но от любой работы иногда нужно отдыхать, однако даже во время него солдатам армии безопасного похудения пришлось проходить испытания. На этот раз страхом. Участники отправились в «Форт Боярд» (6+).

«Когда участвовала в проекте «Культ тела 2», (16+) тоже ходила на квест в комнату страха, у меня была истерика. Важно, что с тобой единомышленники. Сейчас все делается намного легче, чем когда закончится проект, и каждый будет сам за себя. Все командные соревнования объединяют», — отметила генерал армии безопасного похудения Марина Богомолова.

Создатели квеста не стали жалеть участников проекта и приготовили для них задания, справиться с которыми может только сильный духом. Пауки и крысы — это далеко не все, что ожидало солдат армии безопасного похудения.

Кому-то из участников нужно было всего лишь достать монетку из контейнера, наполненного червями. Однако некоторым участникам повезло меньше. На их долю выпал ужин из личинок. Не обошлось и без испытаний на смекалку и физическую силу. Порой в пылу борьбы в ход шли даже запрещенные приемы.

«Когда борешься, то ничего не замечаешь, есть только цель — победить соперника. Я сражалась против генерала проекта, но, тем не менее, жажда выиграть была очень сильной», — сказала полковник армии безопасного похудения Юлия Развозжаева.

Главное испытание участников проекта ждет впереди. В апреле они отправятся в трехдневный армейский поход в горы Кавказа. Победитель реалити-проекта определится по результатам голосования тренеров и организаторов шоу. Главный приз — квартира в Спутнике, сообщает телеканал «Экспресс».