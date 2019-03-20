Участники проекта «Культ тела 3. Армия» прошли испытание страхом (видео)

Позади — пять месяцев упорной работы. Участники проекта «Культ тела 3. Армия» уже с трудом вспоминают, какой была жизнь до проекта, когда не было правильного питания, тяжелых тренировок и единомышленников, которые худеют вместе с тобой. Но от любой работы иногда нужно отдыхать, однако даже во время него солдатам армии безопасного похудения пришлось проходить испытания. На этот раз страхом. Участники отправились в «Форт Боярд» (6+).
«Когда участвовала в проекте «Культ тела 2», (16+) тоже ходила на квест в комнату страха, у меня была истерика. Важно, что с тобой единомышленники. Сейчас все делается намного легче, чем когда закончится проект, и каждый будет сам за себя. Все командные соревнования объединяют», — отметила генерал армии безопасного похудения Марина Богомолова.
Создатели квеста не стали жалеть участников проекта и приготовили для них задания, справиться с которыми может только сильный духом. Пауки и крысы — это далеко не все, что ожидало солдат армии безопасного похудения.
Кому-то из участников нужно было всего лишь достать монетку из контейнера, наполненного червями. Однако некоторым участникам повезло меньше. На их долю выпал ужин из личинок. Не обошлось и без испытаний на смекалку и физическую силу. Порой в пылу борьбы в ход шли даже запрещенные приемы.
«Когда борешься, то ничего не замечаешь, есть только цель — победить соперника. Я сражалась против генерала проекта, но, тем не менее, жажда выиграть была очень сильной», — сказала полковник армии безопасного похудения Юлия Развозжаева.
Главное испытание участников проекта ждет впереди. В апреле они отправятся в трехдневный армейский поход в горы Кавказа. Победитель реалити-проекта определится по результатам голосования тренеров и организаторов шоу. Главный приз — квартира в Спутнике, сообщает телеканал «Экспресс».