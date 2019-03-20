В Пензе борются с накопившимися снежными завалами (видео)

В мэрии Пензы обсудили подготовку к резкому потеплению. На заседании штаба по паводку для представителей районных администраций и коммунальных служб наметили план работ на ближайшие дни.

Из Пензы вывезли уже свыше 300 тысяч тонн снега. В 2019 году его в полтора раза больше средних статистических значений. Коммунальщики также приступили к так называемому ворошению, которое ускорит процесс таяния. Утрамбованный снег разрыхляют и разбрасывают завалы.

Огромные сугробы, которые были на газонах возле Дома молодежи, разбили на комки и разложили по всей прилегающей к зданию площадке. Выполнены два главных условия: снег находится на солнечной стороне, а значит, он быстрее растает, процесс уже начался. И второе условие — он не мешает пешеходам.

С просьбой провести ворошение представители городской администрации обратились к руководству торговых центров, индивидуальным предпринимателям, а также жителям частного сектора.

«Завалы грязного снега с территорий, особенно с парковок у торговых центров, если не вывозить, то надо разворошить. Мы это делаем на улично-дорожной сети, но также продолжаем вывозить снег из города», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Помимо борьбы со снежными завалами, необходимо закончить промывку ливневой канализации. Пока эта работа выполнена на 80%. Сейчас коммунальщики работают в обычном режиме.

«Уже неделю занимаемся улицей Антонова, до сих пор еще не прочистили на данный момент, там имеются подтопления во внутридворовых территориях в районе домов № 29 и № 35. Практически каждый день приходится откачивать воду на улицах Ростовской и Складской, где нет сетей», — рассказал первый заместитель директора «Департамента ЖКХ Пензы» Валерий Яцко.

По словам экспертов, этой весной в Пензе локальные подтопления могут произойти на 45 участках. Несмотря на то, что сейчас ситуация находится под контролем, все может измениться в одночасье, сообщает телеканал «Экспресс».