Разбирательство по компенсациям мокшанцам за паводок-2018 перенесли (видео)

Пензенский областной суд рассмотрит дело пострадавших от прошлогоднего паводка жителей поселка Мокшан после нового весеннего половодья. Заседание пройдет в середине апреля. Напомним, что восемь семей пытаются добиться компенсации, которую им должны были выплатить за частично утраченное имущество.

Татьяна Вергаскина принесла в областной суд фотографии. На снимках — доказательства того, что ее дом в Мокшане в 2018 году пострадал от паводка. В четырех комнатах пришлось поменять полы. Всю мебель в спальне выбросили. Ковры, холодильник, стиральная машина и почти вся бытовая техника теперь на помойке. Ущерб, который нанесла стихия, — не меньше 100 тысяч рулей. Однако в качестве компенсации женщина получила только десять.

«Сказали, что больше не будет никаких выплат, это все, что полагается, так ответили в Мокшанском суде. Поэтому сейчас в областном пытаемся добиться соблюдения своих прав», — сказала Татьяна Вергаскина.

Финансовую помощь в 2018-м обещали всем, кто пострадал от паводка. Сумма компенсации должна была зависеть от размера материального ущерба. В Мокшане тогда затопило около 90 домовладений, и каждая пострадавшая семья получила по десять тысяч. С такой суммой были согласны не все. Восемь семей обратились в местную администрацию и в районный суд, но там им не помогли.

«Сказали, что на Пензенскую область не распространяется закон о частично утраченном имуществе. Мы сослались на федеральный закон, там написано, что за такой ущерб положено 50 тысяч рублей. Нам отказывают. Получается, что Пенза — это отдельное государство», — сказала жительница Мокшана Нина Илюшева.

Жители поселка уверены, что правда на их стороне. Ведь несколько лет назад многие семьи получили более щедрую компенсацию за меньшие потери в результате весеннего половодья.

«В тот раз вода повредила только завалину. Я написала заявление, и нам выделили 70 тысяч рублей. Не понимаю, почему сейчас дают только десять тысяч, когда ущерб был нанесен всему дому, была катастрофа, холодильник по комнате плавал», — рассказала жительница Мокшана Марина Новокрещенова.

Выступить в областном суде мокшанцам так и не удалось. Заседание отложили почти на месяц по причине отсутствия всех участников дела. За это время пострадавшие планируют обратиться с письмом к главе региона и к руководству областного управления МЧС. Правда, уже не за компенсацией.

«Сейчас идет очистка русла реки Мокша. Мусор не вывозится, а складируется, на это страшно смотреть. Если вода пойдет, то наваленные кучи отходов и грязи пойдут на дома, а до них рукой подать, будут заторы. Вода может проникнуть в жилые строения, и даже снести их», — сказала жительница поселка Любовь Мясникова.

Заседание с участием жителей Мокшана, пострадавших от прошлогоднего половодья, пройдет в областном суде 16 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».